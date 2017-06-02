MHK'DAN SON HAFTA REVİZYONU
Süper Lig'de 2016-17 sezonunun 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK revizyona gidip, bu sezon Süper Lig'de hiç görev yapmayan ya da çok az görev alan isimleri tercih etti. İşte son haftanın hakemleri:
Süper Lig'de 2016-17 sezonunun 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK revizyona gidip, bu sezon Süper Lig'de hiç görev yapmayan ya da çok az görev alan isimleri tercih etti. İşte son haftanın hakemleri:
BUGÜN
17.00 G.Birliği-Kasımpaşa Bahattin Şimşek
17.00 Akhisar-K.Karabük Ali Şansalan
20.00 Antalya-G.Antep Suat Arslanboğa
YARIN
14.00 Kayseri-M.Başakşehir Barış Şimşek
17.00 G.Saray-A.Konya Halis Özkahya
17.00 Adana-F.Bahçe Y.Kemal Uğurlu
17.00 Ç.Rize-A.Alanya Alper Ulusoy
17.00 Trabzon-Bursa Fırat Aydınus
17.00 Beşiktaş-Osmanlı Arda Kardeşler
GÖZTEPE-ESKİŞEHİR PALABIYIK'IN
Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek Eskişehir-Göztepe finalini Ali Palabıyık yönetecek. Pazar günü Antalya'da oynanacak maç, 21.30'da.
kaynak:Sabah
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