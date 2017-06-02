Süper Lig'de 2016-17 sezonunun 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK revizyona gidip, bu sezon Süper Lig'de hiç görev yapmayan ya da çok az görev alan isimleri tercih etti. İşte son haftanın hakemleri: