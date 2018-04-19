MHP, 24 HAZİRAN İÇİN STARTI VERDİ, ADAYLAR GENEL MERKEZ KOŞTU
MHP, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde aday adayı başvuruları için seçim standları kurmaya başladı.
Genel Merkez'de, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde aday adaylığı başvuruları için stantlar kuruluyor. MHP, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla 21 Nisan Cumartesi günü Kızılcahamam'da yapılacak günübirlik kampta "seçim stratejisini" belirleyecek. Stratejinin "milli beka" ve "cumhur ittifakı"nın önemi ve gerekliliğini ortaya koyacak bir eksende şekillendirileceği öğrenildi.
MHP SEÇİM HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından seçim startını veren MHP, hazırlıklarına başladı.
Bu çerçevede MHP, 21 Nisan Cumartesi günü Kızılcahamam'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıda, partinin "seçim stratejisini" belirleyecek.
60 GÜNLÜK SEÇİM TAKVİMİ BELİRLENECEK
Toplantıda, 60 günlük seçim takvimi içerisinde seçimlerde en üst düzeyde başarının nasıl sağlanacağı ve neler yapılması gerektiği istişare edilecek.
Partinin seçim stratejisinin, MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nda kullanılan "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" sloganı çerçevesinde "milli beka" ve "cumhur ittifakı"nın" önemi ve gerekliliği ekseninde ele alınıp şekillenmesi bekleniyor.
MHP, EN HAZIRLIKLI PARTİ KONUMUNDA BULUNUYOR
Strateji belirlenirken daha önceki seçimler öncesinde hazırlanan seçim beyannameleri de değerlendirilecek.
Parti yetkilileri, MHP'nin seçime en hazırlıklı parti olduğunu belirterek kurultay hazırlıkları döneminde teşkilatın alanlarda olduğunu, vatandaşın nabzını tuttuğunu ve kanaatlerini paylaştığını ifade etti.
ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU STANDLARI KURULUYOR
MHP Genel Merkezi'nde de seçim hareketliliği yaşanmaya başlandı. Genel Merkez'de aday adaylığı başvuruları için standlar kuruluyor. Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimini açıklamasının ardından partinin belirlediği tarihe göre aday adaylığı başvuruları alınacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bulgaristan'da Derbide Bomba Patladı, Yüzüne Şarapnel Gelen Polis Ağır Yaralandı
- Yeni Akit Yazarı Kavakçı'dan Tepki Çeken Gülen Yazısı: Tövbe Edip Dönsün
- Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan Erdoğan'a Oy Verecek Misiniz? Sorusuna Yanıt: Partinin Tercihine Katılıyorum
- Evladı Boğularak Can Veren Anne: Oğlum Otelin İhmali Yüzünden Öldü
- Dolandırıcının Yakınları Esnafın Parasını Ödedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
- Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
Bu Haberle İlgili Yorumlar