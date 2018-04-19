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MHP, 24 Haziran için startı verdi, adaylar genel merkez koştu

MHP, 24 HAZİRAN İÇİN STARTI VERDİ, ADAYLAR GENEL MERKEZ KOŞTU

MHP, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde aday adayı başvuruları için seçim standları kurmaya başladı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 18:40
Puan Ver : Mhp, 24 Haziran İçin Startı Verdi, Adaylar Genel Merkez Koştu(9/10)5

Genel Merkez'de, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde aday adaylığı başvuruları için stantlar kuruluyor. MHP, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla 21 Nisan Cumartesi günü Kızılcahamam'da yapılacak günübirlik kampta "seçim stratejisini" belirleyecek. Stratejinin "milli beka" ve "cumhur ittifakı"nın önemi ve gerekliliğini ortaya koyacak bir eksende şekillendirileceği öğrenildi.

MHP SEÇİM HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından seçim startını veren MHP, hazırlıklarına başladı.

Bu çerçevede MHP, 21 Nisan Cumartesi günü Kızılcahamam'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıda, partinin "seçim stratejisini" belirleyecek.

60 GÜNLÜK SEÇİM TAKVİMİ BELİRLENECEK

Toplantıda, 60 günlük seçim takvimi içerisinde seçimlerde en üst düzeyde başarının nasıl sağlanacağı ve neler yapılması gerektiği istişare edilecek.

Partinin seçim stratejisinin, MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nda kullanılan "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" sloganı çerçevesinde "milli beka" ve "cumhur ittifakı"nın" önemi ve gerekliliği ekseninde ele alınıp şekillenmesi bekleniyor.

MHP, EN HAZIRLIKLI PARTİ KONUMUNDA BULUNUYOR

Strateji belirlenirken daha önceki seçimler öncesinde hazırlanan seçim beyannameleri de değerlendirilecek.

Parti yetkilileri, MHP'nin seçime en hazırlıklı parti olduğunu belirterek kurultay hazırlıkları döneminde teşkilatın alanlarda olduğunu, vatandaşın nabzını tuttuğunu ve kanaatlerini paylaştığını ifade etti.

ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU STANDLARI KURULUYOR

MHP Genel Merkezi'nde de seçim hareketliliği yaşanmaya başlandı. Genel Merkez'de aday adaylığı başvuruları için standlar kuruluyor. Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimini açıklamasının ardından partinin belirlediği tarihe göre aday adaylığı başvuruları alınacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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