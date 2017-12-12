Fenerbahçe'de Yedek Kalan Ozan Tufan: Ne Yapacağımı Şaşırdım
Altın Yükselişe Geçti
Taşıt Kredilerinde Eşik Değeri 100 Bin Liraya Yükseltildi
Atiker Konyaspor, Sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 Mağlup Etti
Beşiktaş'ın İstediği Gignac: Futbolu Meksika'da Bırakmak İstiyorum
Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
Fenerbahçeli Robin Van Persie, Amerikan Takımı Los Angeles Galaxy İle Anlaştı
3. Havalimanı Son Teknolojiyle Korunacak
Mhp, Bitcoin'le İlgili Yasal Düzenleme Yapılmasını Önerdi
New York Bombacısı, Trump'ın Kudüs Kararının İntikamını Almak İstemiş
Fatih Altaylı'dan Okan Buruk'a Sert Eleştiri
Hıncal Uluç'tan Olay İddia: Burak Yılmaz Alkollüydü
İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
Galatasaraylı Yönetici, Okan Buruk'a Sert Çıktı: Haddini Bilsin
Bilim İnsanları: Uzaydan Gelen Virüs 23 Aralık'ta Dünya'yı Yok Edecek
Karakol Ve Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığı Yapan 12 Terörist Öldürüldü
Rus Askerinin Kolundan Tutup Çekiştirdiği Esad, Dünyaya Rezil Oldu
Milli Radar İlk Kez Gaziantep'te Kullanılacak
Abd'li Albay Duyurdu: Irak Ordusu İle Sdg Koordinasyon Merkezi Kurdu
Beşiktaş, Maç Başlamadan Bayern Münih'e Golü Attı

MHP, Bitcoin'le İlgili Yasal Düzenleme Yapılmasını Önerdi

MHP, BİTCOİN'LE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME YAPILMASINI ÖNERDİ

Hızla değer kazanan Bitcoin'le ilgili, MHP Genel Başkanı Bahçeli rapor hazırlattı. Raporda, Türkiye'de de kripto para sistemi hakkında yasal mevzuat çalışmalarına başlanması gerektiği belirtildi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 09:40
Puan Ver : Mhp, Bitcoin'le İlgili Yasal Düzenleme Yapılmasını Önerdi(8/10)4

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun hazırladığı raporda, dünyadan geri kalmamak adına Türkiye'de de kripto para sistemi hakkında yasal mevzuat çalışmalarına bir an önce başlanması gerektiği ifade edildi.

"BİTCOİN BORSASI KURALIM"

Raporda, "Ülkemizde hizmet verecek bir Bitcoin borsası ve bu alanı düzenleyen bir mevzuat ile pazarda ön alınabilecek" görüşüne yer verildi.

Dünyada 5.8 milyon kullanıcının kripto para kullandığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Halen Türkiye'de çok sayıda işletme kripto para ile ödeme kabul etmekte, Bitcoin tarzi kripto para birimlerini kullanan müsterilerin sayısı artmaktadır. Mevzuatımızda kripto paralarla ilgili herhangi bir söylem bulunmadığı ve kripto paralar kullanılarak vergi kaçırma, kara para aklama gibi yasadışı işler yapılmadığı sürece kripto para kullanımı yasal olduğu söylenebilecektir. Bu nedenle Türkiye'de kripto paralar ile alışveriş yapmak, al-sat yaparak yatırım yapmak ve madencilik yaparak kripto para üretmek Türkiye'de henüz suç kapsamında değildir."

ECZANEDE GEÇİYOR

Raporda, Türkiye piyasalırnda 'Bitcoin kullanılan' bazı işletmelerden de örnek verildi. Buna göre Bitcoin, Türkiye'deki bazı eczane, perdeci, helal market, otel, inşaatçı ve gözlükçülerde de geçiyor.

MEŞRULUĞA ATILAN İLK ADIM

Bictoin, sermaye piyasaları açısından kritik bir dönemici daha geçti. Dün Şikago'nun Opsiyon Borsası dünyada Bitcoin'le vadeli işlem yapmaya başlayarak bir ilke imza attı. Bitcoin'in borsa tarafından işleme konması meşruluğuna atılan ilk adım olarak değerlendiriliyor. Gerek sanal alışveriş ve ev satış işlemlerinde, gerek ATM'lerde kullanıma başlayan Bitcoin'in fiyatı geçen hafta 17 bin doları görerek tüm zamanların zirvesini test etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mhp  Bitcoin  Le  İlgili  Yasal  Düzenleme  Yapılmasını  Önerdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER