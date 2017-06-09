

Milliyetçi Hareket Partisinin aldığı karar ile Bursa'da 3 ilçe yönetimi görevden alındı. Milliyetçi Hareket Partisinin kararını MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman açıkladı.







İHA'nın haberine göre; MHP Bursa Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı açıklamada "Partimizin tasarrufu ile Yenişehir, Mustafakemalpaşa, Mudanya ilçelerimizin yönetimleri görevden alınmıştır. Alınan kararın partimize hayırlı olması diliyorum" diye konuştu.







kaynak:habertürk