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mhp, bursa'da 3 ilçe yönetimini görevden aldı

MHP, BURSA'DA 3 İLÇE YÖNETİMİNİ GÖREVDEN ALDI

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, Mudanya ilçe yönetimlerinin görevden alındığını açıkladı

Tarih : 09 Haziran 2017, 10:05
Puan Ver : Mhp, Bursa'da 3 İlçe Yönetimini Görevden Aldı(10/10)10


Milliyetçi Hareket Partisinin aldığı karar ile Bursa'da 3 ilçe yönetimi görevden alındı. Milliyetçi Hareket Partisinin kararını MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman açıkladı.



İHA'nın haberine göre; MHP Bursa Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı açıklamada "Partimizin tasarrufu ile Yenişehir, Mustafakemalpaşa, Mudanya ilçelerimizin yönetimleri görevden alınmıştır. Alınan kararın partimize hayırlı olması diliyorum" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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