MHP İÇİN KRİTİK GÜN! KARAR BEKLENİYOR
MHP'de "olağanüstü kurultay" tartışmalarına ilişkin görülen davanın bugüne ertelenen duruşmasında karar bekleniyor
MHP'de olağanüstü kurultayın mahkemece ‘yürütmenin durdurulması kararına' ilişkin davanın bugünkü duruşmasında karar bekleniyor.
19 Haziran 2016'da MHP'de mahkeme tarafından görevlendirilen "Çağrı Heyeti" olağanüstü tüzük kurultayını düzenlemiş, tüzükte yapılan değişiklikle olağanüstü kurultay kararı alınmıştı. 10 Temmuz 2016'da yapılması planlanan kurultay, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından yapılmamıştı.
Mahkeme, tüzük kurultayında alınan kararlara ilişkin davanın duruşmasını bugüne ertelemişti. Bugünkü duruşmada mahkemenin karar açıklaması bekleniyor.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar