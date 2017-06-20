Türkiye- İran Sınırında Mayın Patladı!
Ahmet Hakan'la Chp'li Aykut Erdoğdu Birbirine Girdi
Beşiktaş'a Süpriz Takas Önerisi
Aziz Yıldırım'ın Çılgın Transfer Planı!
Potanın Perileri'nin Çeyrek Finaldeki Rakibi Belli Oluyor
Yiğitcan Erdoğan Yeniden Adana Demirspor'da
Talisca, Manchester United'la Anlaştı
Gomis, Transferi Yanlışlıkla Açıkladı!
Galatasaray Maicon İçin Teklif Yükseltti!
Fenerbahçe'de Beklenmedik Ayrılık
Dişlerde Renk Değişimine Dikkat
Esra Erol'dan 'tarihi' Açıklama
Sgk'dan Flaş Karar: İşitme Cihazları Artık...
Diyarbakır'daki Operasyonda 2 Terörist Sağ Olarak Yakalandı
Fabrika İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı
Rezervasyonsuz Gelen Kapıda Kalır
Bayramda Hava Nasıl Olacak ?
Kylie Jenner, Yara İzini Göstermek İçin Bacağını Açtı
Eda'dan Alişan'a Sürpriz Doğum Günü
Trump'ın Damadı Ortadoğu'ya Gidiyor!

mhp için kritik gün! karar bekleniyor

MHP İÇİN KRİTİK GÜN! KARAR BEKLENİYOR

MHP'de "olağanüstü kurultay" tartışmalarına ilişkin görülen davanın bugüne ertelenen duruşmasında karar bekleniyor

Tarih : 20 Haziran 2017, 09:44
Puan Ver : Mhp İçin Kritik Gün! Karar Bekleniyor(7/10)9


 MHP'de olağanüstü kurultayın mahkemece ‘yürütmenin durdurulması kararına' ilişkin davanın bugünkü duruşmasında karar bekleniyor.



19 Haziran 2016'da MHP'de mahkeme tarafından görevlendirilen "Çağrı Heyeti" olağanüstü tüzük kurultayını düzenlemiş, tüzükte yapılan değişiklikle olağanüstü kurultay kararı alınmıştı. 10 Temmuz 2016'da yapılması planlanan kurultay, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından yapılmamıştı.



Mahkeme, tüzük kurultayında alınan kararlara ilişkin davanın duruşmasını bugüne ertelemişti. Bugünkü duruşmada mahkemenin karar açıklaması bekleniyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Mhp  İçin  Kritik  Gün  Karar  Bekleniyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER