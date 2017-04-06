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mhp ilçe teşkilatı'na 'hayır' feshi

MHP İLÇE TEŞKİLATI'NA 'HAYIR' FESHİ

Parti tabelasının üzerindeki 'Hayır' yazısı üzerine Koyulhisar İlçe Başkanı Kemal Yıldırım'ın kendi talebi üzerine fesih kararı verildi

Tarih : 06 Nisan 2017, 13:20
Puan Ver : Mhp İlçe Teşkilatı'na 'hayır' Feshi(5/10)6


Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde MHP İlçe teşkilatı binasındaki ışıklı tabelada 'Hayır' yazılması üzerine, ilçe yönetimi feshedildi. MHP Koyulhisar İlçe Başkanı, yönetimdeki bir kişinin tutumu üzerine, fesih talebini kendilerinin istediğini söyledi.



MHP Koyulhisar İlçe Teşkilatı'nın kayar yazılı ışıklı tabelasında 4 Nisan'da 'Hayır' yazıldı. Sosyal medyadan bu ana ait fotoğraflar yayıldı. Bunun üzerine MHP Genel Merkezi, ilçe yönetim kurulunu feshetti. MHP Koyulhisar İlçe Başkanı Kemal Yıldırım, aynı gün bu durumun kendisine iletilmesi üzerine ilçe teşkilatına giderek ışıklı levhayı kapattığını söyledi. Yıldırım, şunları anlattı:



"Telefonla aldığım bilgi üzerine ilçe başkanlığı binası önüne geldiğimde parti binamızın ışıklı tabelasında hayır yazısı olduğunu gördüm. Bunun üzerine ışıklı levhayı derhal kapattık. Daha sonra yaptığımız araştırma neticesinde yönetim kurulumuzda yer alan bir kişinin bu olaya sebep olduğunu ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştığını öğrendim. Aldığımız ülkücü terbiye gereği her ne kadar yaşanan olayla şahsımın ve yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımızın bir ilgisi olmasa da yönetimiz de bulunan kişinin tüzüğümüze ve Genel Merkezimizin emirlerine aykırı hareket etmesi nedeniyle kendimi sorumlu hissettiğimden dolayı il başkanlığını arayarak gereğinin yapılmasını ve ilçe yönetiminin feshedilmesini talep ettim. Bunun sonucu olarak da Genel Merkezimiz gereğini yapmış ve ilçe yönetim kurulunu feshetmiştir."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Mhp  İlçe  Teşkilatı  Na    Hayır    Feshi    haber

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