Muamma Bitti! Tarihi Görüşmeden İlk Görüntüler Geldi
Beyin Takımı Ortaya Çıktı! İşte Çiftlik Bank'ın Yazılımcısı
'mhp İttifakı Kürt Oylarını Etkiler Mi' Sorusuna Erdoğan'dan Yanıt
Burcu Esmersoy, Ödül Verdiği Törende İş Adamlarından İş İstedi
Erdoğan, Bozkurt İşaretiyle İlgili İlk Kez Konuştu!
2 Yunan Askerini İsteyen Ab'ye Cevap Verdi: Adaletten Büyük Değilim
Yolcu Otobüsü Önce Ağaçlara, Sonra Duvara Çarptı! Şoför Ve Muavin Öldü
Çiftlik Bank'ın Ünlü Reklam Yüzü Suskunluğunu Bozdu: Keşke Yapmasaydım
Tecavüz Pazarlığı Ortaya Çıktı! Tecavüzcünün Kardeşine Tecavüz Ettiler
Rusya'dan Nato'ya Üstü Kapalı Savaş Tehdidi!
Yemen'in Balistik Füze Saldırısına Kral Selman'dan Sert Cevap: Karşılık Verilecek
Slovakya Uber'i Yasakladı
Suudilerden Amerikan Güreşi Açılımı! Prens Reformlara Doymuyor
Şenol Güneş'in 90'ların Fenomen Dizisinde Rol Aldığı Yıllar Sonra Fark Edildi
Terör Örgütü Yeni Parti Kurdu, Abd'den Övgü Gecikmedi!
Tehlikeye Dikkat! 'nasıl Kaydedildim Merakı' Başınızı Yakabilir
Kardeşi Ameliyatla Erkek Olmuştu, Ünlü Stilist Suskunluğunu Bozdu!
Bm'den Kritik Afrin Açıklaması: Konvoy Göndermeyi Planlıyoruz
'kızıma Tecavüz Etti' Deyip Öldürmüştü, Kızı İftiradan Tutuklandı
Şeyma'dan Teknoloji Hamlesi: Yeni Fenomen Yolda: It-İs-Ok

'MHP ittifakı Kürt oylarını etkiler mi' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

'MHP İTTİFAKI KÜRT OYLARINI ETKİLER Mİ' SORUSUNA ERDOĞAN'DAN YANIT

Bulgaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP ile yapacakları Cumhur ittifakının Kürt oylarını artıracağını söyledi.

Tarih : 28 Mart 2018, 09:30
Puan Ver : 'mhp İttifakı Kürt Oylarını Etkiler Mi' Sorusuna Erdoğan'dan Yanıt(10/10)6

Avrupa Birliği zirvesi için gittiği Bulgaristan'ın Varna kentinden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 seçimleriyle ilgili çok konuşulacak tespitlerde bulundu.

"OY REZERVİMİZ TIRMANMAYA DEVAM EDECEK"

"Cumhur ittifakı Kürt seçmeni olumsuz etkiler mi sizce?" sorusuna yanıt veren Erdoğan şu yanıtı verdi:

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Güneydoğu'da olumsuz bir hava söz konusu değil. 'Cumhur ittifakı', iddiaların tam aksine, oralardaki MHP'li kardeşlerimizin bizlerle dayanışma ruhunu teşvik ediyor. Bizim Güneydoğu'da, Doğu'da belli bir oy rezervimiz var. Oy rezervimiz 'cumhur ittifakı' sayesinde kesinlikle tırmanmaya devam edecek. Yerel seçimde de bunun neticesini çok farklı şekilde alacağız diye düşünüyorum. Bölgenin bizi sahiplenişi çok farklı. Hele hele Kırklar Dağı var; PKK'lılar, PKK'lı müteahhitler oradaki binaları kendileri için yapmışlar. O binaların hepsi yıkıldı. Bu, halkın öz güvenini daha da artırdı. "Demek ki devlet bizim yanımızda" diyorlar şimdi." dedi.

"YEREL SEÇİM GÖNÜLLÜLER DAYANIŞMASI OLABİLİR"

Bahçeli'nin "Yerel seçimde ittifak olmaz" diye açıklaması olmuştu. Yerel seçimde ancak gönüllüler dayanışması olabilir. Onu da şimdi dillendirmemiz doğru olmaz. Yerel seçime daha 10-11 ay var. Onu ancak seçime doğru konuşuruz. Bizim hafıza kayıtlarımızda dolaşanlar var, onlarınkilerde dolaşanlar var. Şahsen ben şekillendirebiliyorum ama bunu beraber konuşup şekillendirmek çok daha isabetli olur. Uzun ince bir yoldayız. Asıl olan bizim için malum kasım seçimidir. Kasım seçimine giderken de bizim dayanışma ruhumuzu zedelememek lazım.

YÜZDE 60 İDDİALARI

- Siz "Sandıkları patlatacağız" dediniz. MHP'liler de "Yüzde 60'ın üstü" diye bir rakam telaffuz ediyorlar?

Rakam vermeyeyim ama MHP'li arkadaşların dedikleri rakamlar aslında kamuoyu araştırmalarında da geçiyor. Bu benzer rakamlardan hareketle bizim o oranları yakalamamız şart diye düşünüyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Mhp  İttifakı  Kürt  Oylarını  Etkiler  Mi    Sorusuna  Erdoğan  Dan  
Yanıt    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER