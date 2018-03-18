MHP KURULTAYI'NDA BAHÇELİ'NİN NAZAR DUALI YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ!
MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nda tekrar Genel Başkan seçilen Devlet Bahçeli'nin kurultay için taktığı nazar dualı yüzük dikkat çekti.
MHP'nin 12. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi. Genel Başkan Devlet Bahçeli kurultay için nazar dualı yüzüğünü taktı.
KURULTAYA ÖZEL NAZAR DUALI YÜZÜK TAKTI
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 12. Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kurultayda Genel Başkan ve MYK üyeleri seçildi. Kurultayda Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğünü taktığı görüldü. Gazeteci Nazlı Çelik de Bahçeli ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, "MHP kurultayı arasında Genel Başkan Devlet Bahçeli ile kısa bir sohbet etme imkanı bulduk. Devlet Bahçeli içinde nazar duası bulunan yüzüğünü kurultaya özel olarak taktı" notuyla paylaştı.
Bahçeli'nin tesbihi ve yüzüğü kameralara yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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