

MHP MYK Üyesi Adana Milletvekili Muharrem Varlı, "Mutlaka sandığa gidelim ve tercih hakkımızı mutlaka kullanalım" çağrısı yaptı.







MHP Adana İl Başkanlığı'nın referandum programları kapsamında saha çalışması yapan Varlı, Yumurtalık ilçesinde de vatandaşlarla buluşarak, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan halk oylamasında sandığa yansıtılacak tercihin önemini anlattı.







Bozulan hükümet etme sistemine vurgu yapan Varlı, "Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle başlayan iki başlı fiili yönetimin ciddi sıkıntıları olmakta ve bu durum kuşkusuz devletin bekası noktasında ciddi krizlere yol açabilir. Bu tehlikeyi ilk gören ve uyaran, hukuk temelinde bu sorunun çözülmesi yolunu açan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu meselenin yine halk tarafından çözülmesini istedi. Yani bu sorunu çözecek olan sizlersiniz. Evet derseniz sorun çözülür, hayır derseniz sorun devam eder. Biz evet tercihinin hayırlı sonuç vereceğini ifade ediyoruz. Takdir sizin" dedi.







kaynak:haberler