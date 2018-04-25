MHP, SEÇİM SLOGANINI BULDU: CUMHUR İTTİFAKI MİLLET AKLI
AK Parti ile ittifak yapan MHP, seçim kampanyasında "Cumhur ittifakı millet aklı" sloganını kullanacak. Sloganın yazıldığı afiş, genel merkez binasına asıldı.
Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor. Partilerde seçim çalışmaları son sürat devam ediyor. İlk çalışmasını hafta sonu Kızılcahamam kampında yapan MHP, erken seçimde kullanacağı sloganı buldu ve merkez binasına asıldı.
"CUMHUR İTTİFAKI MİLLET AKLI"
Türkiye, 24 Haziran'daki erken seçime odaklanırken, partiler seçim propagandası çalışmalarına hız verdi. MHP de yaptığı çalışmalar sonucu sloganını AK Parti ile yaptığı 'Cumhur İttifakı' üzerine geliştirdi.
Miting programları hazırlanırken, seçim kampanyasında kullanılacak sloganlar da belirleniyor. MHP Genel Merkezi'ne "Cumhur ittifakı millet aklı" sloganının yazıldığı afiş asıldı.
##"TEŞKİLAT YOKLAMASI" YÖNETİMİNİ DEVREYE SOKACAK
Bahçeli'nin milletvekili aday belirleme noktasında "teşkilat yoklaması" yöntemini devreye sokacağı belirtiliyor. Geçmiş seçimlerde olduğu gibi internet üzerinden teşkilatların adaylıklar için görüş bildiriminde bulunmasını isteyecek olan Bahçeli'nin, gelen tepkiler doğrultusunda listeyi hazırlayacağı ifade edildi. Ayrıca, milletvekili adaylarının belirlenmesinde FETÖ kıstası göz önüne alınacak. Aday adaylarının FETÖ'yle bağlantısı araştırılarak örgütün listelere sızması önlenecek.
MHP TAM KADRO SAHAYA İNECEK, HALKLA BİR ARAYA GELECEK
TBMM'nin tatil olması ile birlikte zaman kaybetmeden milletvekilleri ile beraber MHP tam kadro sahaya inecek. Bahçeli mitinglerini sınırlı tutacak. Mitinglerden çok halkla bir araya gelecek. MHP yönetimi de teşkilatlarla beraber kapı kapı dolaşacak. Vatandaşlara cumhur ittifakı anlatılacak. (Kaynak: Yeni şafak)
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Kaynak: haberinburada
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