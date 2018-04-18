MHP Genel Başkan Yardımcısı, "MHP olarak seçim startını verdik bugün itibarıyla, 21 Nisan'da Kızılcahamam'da MYK, MDK, milletvekilleri ve il başkanlarımızla toplantımız var" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "MHP olarak seçim startını verdik bugün itibarıyla. 21 Nisan'da Kızılcahamam'da MYK, MDK, milletvekilleri ve il başkanlarımızla toplantımız var. Orada da seçim hazırlıklarına hızla devam edeceğiz." dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞ İÇİN UYGUN BİR TARİH"

Kalaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin açıklamasının ardından gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Seçimin 24 Haziran'da yapılacak olmasına ilişkin Kalaycı, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş açısından tabii çok uygun bir tarih." değerlendirmesinde bulundu.

UYUM YASALARI ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK

"Uyum yasaları yetişir mi?" sorusuna Kalaycı, "Hızla onun çalışmalarına da başlayacağız." yanıtını verdi. Kalaycı, gazetecilerin, "Uyum yasaları KHK ile çıkarılır mı?" sorusuna, "Yok" karşılığını verdi.

24 HAZİRAN'I ERKEN BULDUNUZ MU? SORUSUNA CEVAP VERDİ

"24 Haziran'ı erken buldunuz mu?" sorusuna Kalaycı, "Sayın Cumhurbaşkanı izah etti aslında, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hızla geçiş... Dün Genel Başkanımızın açıklaması da aynı istikametteydi. İç, dış tehditler kapsamında değerlendirmelerini yaptıktan sonra 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine acilen geçilmesi zorunlu bir hal almıştır' diye ifade etmişti." yanıtını verdi.

"SEÇİM STARTINI VERDİK BUGÜN"

Seçim nedeniyle üniversiteye giriş sınavının bir hafta ertelendiğinin hatırlatılması üzerine Kalaycı, "Seçim daha ön plana geçti demek ki. Uygun tarih olarak 24 Haziran belirlendi. Biz seçim startını da verdik bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra." ifadesini kullandı. Kalaycı, "Seçime hazırız. Onu net söyleyebiliriz. Mitingdir, iletişim stratejisidir, diğer konular hızla tamamlayacağımız konular. Milletvekilleri, teşkilatlarımız zaten sahada onda sıkıntı yok. Genel başkanımızın programı daha sonra netleşir." diye konuştu.

"NETİCEDE AYRI PARTİLERİZ"

"Ortak miting olur mu?" sorusuna Kalaycı, şu yanıtı verdi: "Referandumda olmadı. Neticede ayrı partileriz. Cumhur ittifakının ortağı olsak da ayrı partileriz. Tahminen yine çalışmalarını herkes kendi çerçevesinde yürütür. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizim adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ona oy isteyeceğiz ama milletvekilliği seçiminde de kendimize oy isteyeceğiz." Kalaycı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin daha önce yapılmasının, yerel seçimlere daha olumlu yansıyacağını düşündüğünü ifade ederek, "İttifak iyice seçim de geçtiği için üzerinden yerel seçimde de o anlayış devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİNCİ TURA KALMA ŞANSI YOK"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Pazartesi günü Başkanlık Divanı toplantısında, TBMM grup toplantısında yapacağı konuşmanın özünü anlattığını belirterek, daha önce de milletvekilleriyle "yerel seçim ile genel seçimin yer değişmesi gerekir" anlamında istişarede bulunduğunu kaydetti. Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda üniversite sınavının yine erteleneceğini ifade etmesi üzerine Kalaycı, "İkinci tura kalma ihtimali yok. Çünkü şu anda başka aday yok." dedi.

YSK KARAR VERECEK

"İYİ Parti'nin durumu konuşuldu mu?" sorusu üzerine Kalaycı, şunları kaydetti: "Konuşulmadı. Onunla ilgili mevzuat açık zaten. 81 vilayetin yarıdan fazlası 41 ilde teşkilat kurması lazım. Her ilde de en az üçte bir teşkilat kurması gerekiyor. Buna da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karar veriyor . 'Aralık'ta yaptık' diyorlar, o zaman seçime girebilir demek ki. Nihai kararı yine YSK verecek. Açıklamalarında Aralık'ta kurultayı yaptıklarını ifade ediyorlar. O zaman zaten takılmıyor, 6 ay öncesinden yapma şartına. Sonuçta YSK karar verecek."

Kaynak: haberinburada