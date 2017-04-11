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mhp'de erken seçim önlemi

MHP'DE ERKEN SEÇİM ÖNLEMİ

MHP Genel Merkezi, kasasındaki paranın bir kısmını, erken seçim olasılığına karşı ayırdığı için referandum harcamalarını sınırlı tutmak zorunda kaldı

Tarih : 11 Nisan 2017, 12:57
Puan Ver : Mhp'de Erken Seçim Önlemi(9/10)8


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 ili kapsayan miting programını önceki gün İstanbul ile tamamladı. MHP'nin referandum gezilerini kısa tutmasında “erken seçim” ihtimali etkili oldu. MHP Genel Merkezi, kasasındaki paranın bir kısmını, erken seçim olasılığına karşı ayırdığı için referandum harcamalarını sınırlı tutmak zorunda kaldı.



Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Bahçeli, 1 Kasım 2015 genel seçimlerine göre referandum kampanyasında daha fazla miting yaptı. Erzurum, Elazığ, Kayseri, Bursa, Sakarya, Ordu, Afyonkarahisar, Antalya ve İstanbul'da miting düzenleyen Bahçeli, bir yandan da illerde düzenlenen istişare toplantılarıyla Anayasa değişikliğinin teşkilatlara anlatılması için toplantılar düzenletti. Bahçeli, MHP'nin referandum için yeterince çalışmadığı yolundaki AK Parti kaynaklı eleştirilere “kaynak kısıtlılığı” ile yanıt verdi. Bahçeli, geziler sırasında bu eleştiriler anımsatılınca, “MHP, imkânları belli olan bir partidir. Biz kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz. İmkânlarımız nedir Hazine yardımıdır. Bütçemize göre ayrım yaptık. ‘Referandum için ancak şunu yapabiliriz' dedik, onu yapıyoruz. Hiç kimseye borçlanmadan yapıyoruz. Bunu yetersiz görenler, onlara bir şey diyemeyiz. Garibin de yaptığı ancak bu kadar” dedi. MHP Lideri, genel merkezin kasasındaki paradan referandum ve olası bir erken seçim için kaynak ayırdıklarını belirtirken, erken seçim ihtimaline karşı “Burası Türkiye, her şey olabilir” dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Mhp  De  Erken  Seçim  Önlemi    haber

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