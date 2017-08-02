MHP'DE MERAL AKŞENER'İN PARTİSİ İÇİN 625 İSTİFA
Genel Merkez'in tutumunu onaylamadıklarını açıklayan MHP Kocaeli Gölcük ve Bursa Yenişehir İlçe Başkanlıkları'nda toplu istifalar yaşandı. İstifa edenler Meral Akşener'in partisine geçecek.
MHP Kocaeli Gölcük İlçe Teşkilatı yönetimi ve üyelerinden 410 kişi ve MHP Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 215 kişi istifa etti. MHP eski MYK Adnan Özdere "Meral Akşener'in kuracağı yeni partide bulunacağız" dedi.
GÖLCÜK'TE 410 KİŞİ MHP'DEN İSTİFA ETTİ
MHP Gölcük İlçe Başkanlığı üyesi 410 kişi dün akşam partilerinden istifa etti. Gölcük'te bulunan Koray Aydın Parkı'nda bir araya gelen partililere istifa dilekçeleri dağıtıldı. Notere verilmek üzere dilekçeleri dolduran 410 kişi MHP'den istifa etti.
AKŞENER'İN PARTİSİNE KATILACAKLAR
Habertürk'te yer alan habere göre, MHP eski MYK Adnan Özdere "Meral Akşener'in kuracağı yeni partide bulunacağız. Bu partide artık eskisi gibi sağcı, solcu yok. Merkez bir parti olacak. Aynı ideal için bir arada olacağız. MHP'nin başka mecralarını sürüklendiğini gördüğümüz için şimdi başka bir partiye geçiyoruz" diye konuştu.
MHP AYDIN ÜNLÜ/" title='İl Başkanı Aydın Ünlü Haberleri'>İl Başkanı Aydın Ünlü de, "MHP'nin kurumsal yapısıyla ters düşenlerin zaten bizde işi yok. Bizim de onlarla işimiz yok. Onlardan da hiçbir beklentimiz yok. Allah yollarını açık etsin. İsteyen istediği yere gidebilir" dedi.
Kaynak: haberinburada
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