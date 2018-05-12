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Mhp'de Milletvekili Adayları Belli Oldu, 89 Kişi Listeye Alınmadı
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MHP'de milletvekili adayları belli oldu, 89 kişi listeye alınmadı

MHP'DE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU, 89 KİŞİ LİSTEYE ALINMADI

MHP'de milletvekili adayları belli oldu. 1815 adaydan 89'u FETÖ, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerle listeye alınmadı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : Mhp'de Milletvekili Adayları Belli Oldu, 89 Kişi Listeye Alınmadı(8/10)4

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) milletvekili adayları belli oldu. Çalışmalarını tamamlayan komisyon tarafından bin 815 adaydan 89'unun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerden listeye alınmadığı öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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