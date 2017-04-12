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mhp'de referandum çalışmaları sürüyor

MHP'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, 16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, "Hesap verilen ve hesap sorulan dönem başlayacak" dedi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 10:38
Puan Ver : Mhp'de Referandum Çalışmaları Sürüyor(9/10)6


TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, 16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, "Hesap verilen ve hesap sorulan dönem başlayacak" dedi.



MHP Ankara İl Başkanlığı tarafından anayasa değişikliği bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda dün sivil toplum kuruluşlarının ve muhtarların katılımıyla Kalecik ve Polatlı'da toplantılar düzenlendi. Toplantıların açılışında konuşan MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, yaşanan sıkıntılı süreçlerde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin hep ön planda yer alarak Türkiye'nin kararan ufuklarını aydınlattığını söyledi. Çetinkaya, Türkiye üzerinde emelleri olanların bu nedenle sürekli Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde oyunlar sahnelemeye çalıştığını belirterek, bu oyunları bozacaklarını kaydetti.

 



 



kaynak:haberler








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