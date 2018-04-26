MHP'DE ŞOK İSTİFA! BİR MİLLETVEKİLİ DAHA İYİ PARTİ'YE GEÇTİ
Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken birbiri ardına siyasi hamleler de gelmeye devam ediyor.
MHP'NİN SANDALYE SAYISI 35'E DÜŞTÜ
CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından bir hamle de MHP içerisinden geldi.
MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Bu istifayla MHP milletvekili sayısı 35'e düşerken İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 21'e çıktı.
Kaynak: Odatv
Kaynak: haberinburada
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