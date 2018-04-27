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MHP'den bir istifa daha! İyi Parti'den aday oldu

MHP'DEN BİR İSTİFA DAHA! İYİ PARTİ'DEN ADAY OLDU

Manisa'da Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Gökhan Karaçoban görevinden istifa ederek, İyi Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 19:40
Puan Ver : Mhp'den Bir İstifa Daha! İyi Parti'den Aday Oldu(8/10)4

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görevinden istifa eden Belediye Başkanı MHP'li Gökhan Karaçoban, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

"İYİ PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMAK İÇİN İSTİFA ETTİM"

Milletvekili aday adaylığını bir tasarım firmasının ofisinde düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Gökhan Karaçoban, istifası ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi. Karaçoban, "7 yıl 1 aydır yürüttüğüm Alaşehir Belediye Başkanlığı görevimden 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimde İyi Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa ettim. Bizimle görev yapan, emeklerini bizden esirgemeyen arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

"BUNDAN SONRA SİYASİ HAYATIMIZA İYİ PARTİ'DE DEVAM EDECEĞİZ"

Geldiğimiz nokta itibarıyla bundan sonra siyasi hayatımıza nasip olursa yeni bir hareket, yeni bir heyecanla İyi Parti saflarında mücadele ederek katılacağım. Bunun için vatandaşlarımızdan gerekli teveccühü görmek, onların beğenilerine layık olmaya çalışmak en büyük hedefimizdir.

"BU ÜLKENİN SEÇİM HAVASINDAN ÇIKMASI GEREKİYOR"

Dış politikada ve ekonomik anlamdaki bu darboğaz, bu sıkıntılı günler, bu erken seçimi doğurdu. 3 Kasım 2019'da yapılması gereken genel seçimlere kadar bu sürecin taşınamayacağı aşikardır. Bu ülkenin muhakkak ve muhakkak seçim havasından çıkması gerekiyordu. Dolayısıyla, TBMM'de alınan kararla 24 Haziran'da yapılacak olan erken genel seçimin, bir an önce vatandaştaki bu beklentiye cevap vermesini, onları tekrar canlandıracak, ümit ve yeni bir ışık olacak sonuçları doğurmasını Yüce Rabbimden diliyorum. Hiç kimse merak etmesin Türkiye iyi olacak" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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