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mhp'den 'darbe girişimi raporu' açıklaması

MHP'DEN 'DARBE GİRİŞİMİ RAPORU' AÇIKLAMASI

MHP'nin darbe komisyonu üyesi MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, komisyonun darbe girişimi raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi

Tarih : 12 Haziran 2017, 12:25
Puan Ver : Mhp'den 'darbe Girişimi Raporu' Açıklaması(8/10)9


 MHP'nin darbe girişimi raporuna ilişkin muhalefet şerhi, darbe komisyonu üyesi MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan tarafından, düzenlenen basın toplantısında açıklandı.



MHP'nin hazırladığı, 3 ayrı bölümden oluşan muhalefet şerhinden bazı başlıklar şu şekilde;



"15 Temmuz Darbe Girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün siyasi ayağı nerede ve kimlerden oluşuyor?



FETÖ'nün siyasetle en güçlü bağı yakın zaman içinde kurduğu gözardı edilmiştir.



MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı'nın darbe komisyonunda birebir olarak dinlenememesi, soru işaretlerine neden oldu.



 



kaynak:habertürk








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