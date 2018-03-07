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MHP'den önemli mesaj: 2 parti, AK Parti listesinden ittifaka girebilir

MHP'DEN ÖNEMLİ MESAJ: 2 PARTİ, AK PARTİ LİSTESİNDEN İTTİFAKA GİREBİLİR

MHP'li Semih Yalçın, "İttifak teklifi, Meclis'e geldiği gibi geçecek. Cumhur ittifakında sadece AK Parti ve MHP olacak. BBP ve Saadet, AK Parti'nin listesinden ittifaka dahil olabilir." dedi.

Tarih : 07 Mart 2018, 12:00
Puan Ver : Mhp'den Önemli Mesaj: 2 Parti, Ak Parti Listesinden İttifaka Girebilir(8/10)4

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan önemli açıklamalar geldi. Yalçın, "Cumhur İttifakı yüzde 70'lik kitleye hitap ediyor. İttifak teklifi Meclis'e geldiği gibi geçecek, değişmeyecek. Erken seçim ülke menfaatine değil. BBP ve Saadet Partisi, AK Parti'nin listesinden ittifaka dahil olabilir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim ittifakına ilişkin açıklamalar yaptı.

"CUMHUR İTTİFAKINDA AK PARTİ VE MHP OLACAK"

TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalçın, "Cumhur ittifakında sadece AK Parti ve MHP olacak. Diğer partiler büyük olasılıkla AK Parti listesinden seçime girecek" dedi.

Yalçın, erken seçimi ülke menfaatine uygun bulmadıklarını belirtti.

İTTİFAKIN OY ORANINI VERDİ

Cumhur ittifakının oy oranına ilişkin konuşan Yalçın, yüzde 70'e hitap ettiklerini sahada ise oyun yüzde 60-65 civarında olacağını söyledi.

"İTTİFAKIN ÖN ALIŞTIRMALARI"

CHP'nin yapmış olduğu parti ziyaretlerine de değinen Yalçın, "Bu, ittifakın ön alıştırmaları" değerlendirmesi yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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