

MHP 23. dönem Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı, 550 milletvekilinin 'hayır' da birleştiği haberlerine ilişkin, "Ortak bildirinin ekindeki listede benim ismimim de yer aldığı görülmektedir. Böyle bir girişimden haberdar değilim, bunun içinde ve yanında değilim. Ortak bildiri metnini görmedim, bu konuda onayım alınmadı" dedi.







MHP 23. dönem Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı, "550 milletvekili girişimi" adı altında 16 Nisan 2017 anayasa halk oylamasında "hayır" çağrısı amacıyla bir ortak açıklama metninin yayınlandığının basına yansıdığını belirterek, "Ortak bildirinin ekindeki listede benim ismimim de yer aldığı görülmektedir. Böyle bir girişimden haberdar değilim, bunun içinde ve yanında değilim. Ortak bildiri metnini görmedim, bu konuda onayım alınmadı. Bu durum karşısında siyasi ahlak açısından sorunlu bu tutumu esefle kınadığımı kamuoyuna duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.







kaynak:haberler