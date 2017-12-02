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MHP'li Yalçın'dan 'İttifak' Açıklaması: Bundan Sonra Top AK Parti'de

MHP'Lİ YALÇIN'DAN 'İTTİFAK' AÇIKLAMASI: BUNDAN SONRA TOP AK PARTİ'DE

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AK Parti ile ittifak konusunda gerekli şeyleri söylediklerini belirterek "Bundan sonra teşebbüs iktidardan gelecektir" dedi.

Tarih : 02 Aralık 2017, 20:30
Puan Ver : Mhp'li Yalçın'dan 'ittifak' Açıklaması: Bundan Sonra Top Ak Parti'de(10/10)6

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırma Vakfı tarafından Wyndham Ankara Oteli'nde düzenlenen 'Doğumunun 100. yıl dönümünde lider Türkiye için Alparslan Türkeş' konulu panele katıldı.

Program öncesi açıklamalarda bulunan Yalçın, AK Parti ile ittifak konusuna değindi.

MHP'nin bu konuda söyleyeceklerini söylediğini belirten Yalçın, bundan sonra sözün iktidarda olduğunu söyledi. İşte Yalçın'ın açıklamaları:

"BİZZAT GENEL BAŞKANIMIZ AÇIKLADI"

İttifak konusu olsun, baraj konusu olsun Genel Başkanımızın yaptığı bir çıkışla siyaset arenasına düştü. Her kişi kurum müessese veya siyasi parti görüşlerini beyan ediyorlar. Biz görüşlerimizi ve düşüncelerimizi bizzat Genel Başkanımız vasıtasıyla kamuoyuna sunduk.

"ANA MUHALEFET DE DÜŞÜNCESİNİ AÇIKLAYABİLİR"

Bunun karşılığında gerek Sayın Başbakan'dan gerek Sayın Cumhurbaşkanından olumlu görüşler sarf edildi. Bu konunun geniş geniş tartışılması hem her siyasi partinin bu konuda görüşünü beyan etmesi esas olmalıdır. Ana muhalefet partisi de dahil olmak üzere bu konudaki düşüncelerini kamuoyu önüne çıkmak suretiyle anlatabilmeliler.

"TEKLİF TBMM GÜNDEMİNE GELECEKTİR"

Biz söyleyeceğimizi söyledik bundan sonra teşebbüs iktidardan gelecektir. Şeklinin nasıl olması gerektiği hususunda da bir ön açıklama bizzat Genel Başkanım vasıtasıyla yapıldı. Zannediyorum uyum yasaları içerisinde bu konu da teklif olarak gündeme veya TBMM gündemine getirilecek. O noktada da MHP konuyla ilgili düşüncelerini detayları çok net olarak öncelikli olarak sizlerle paylaşacaktır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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