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MHP'NİN, SEÇİM ŞARKISI BELLİ OLDU!


MHP'nin, seçim şarkısı belli oldu!
Tarih : 10 Mart 2018, 23:00
Puan Ver : Mhp'nin, Seçim Şarkısı Belli Oldu!(5/10)1

MHP'nin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta "Milli Duruş Şühedaya Vefa Millete Beka" sloganıyla düzenleyeceği 12'nci Olağan Büyük Kurultay'ın ilk müziği belirlendi.

İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANDI

Sözlerini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin halen partide görevli emektar fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı", partinin internet sitesinde yayımlandı. Kurultay için hazırlanan şarkı 2019 seçimlerinde de kullanılacak.

"MİLLİYETÇİ HAREKET KİLİTLENDİ HEDEFE"

Bestesini Mustafa Beyazkuş'un yaptığı ve sanatçı Ahmet Öngel'in seslendirdiği marşın nakarat bölümünde, "Milliyetçi Hareket kilitlendi hedefe/Yıl 2023 lider ülke Türkiye" sözleri yer alıyor.

KURULTAY İÇİN SLOGAN BELİRLENDİ

MHP'nin internet sitesinde ayrıca, "Milli Duruş Şühedaya Vefa Millete Beka" sloganının ve Bahçeli'nin resimlerinin yer aldığı kurultay görselleri de yayımlandı.

Kurultay'ın görsellerine ve daha sonra yayımlanacak diğer kurultay müziklerine partinin "www.mhp.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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