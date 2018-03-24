MHP'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Başkanlık Divanı'nın tek kadın üyesi ise Aydın Milletvekili Deniz Depboylu oldu. 1991'den itibaren 20 yıl MEB kadrolarında rehber öğretmen olarak görev yaptığı biliniyor. Psikolojik Danışman olan Depboylu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü mezunu. Depboylu, evli ve iki çocuk annesi.

DENİZ DEPBOYLU KİMDİR?

7 Haziran 1968 tarihinde Aydın'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimlerini Aydın'da tamamladı. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalından mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesinin Aile Danışmanlığı Sertifika programları, Orta Doğu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin düzenlediği Aile ve Evlilik Terapileri eğitimi, Türkiye KDT Derneğinin Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Birliği (European Association for Behaviour and Cognitive Therapies - EABCT)'nin eğitim standartlarına göre düzenlenen "Kognitif (Bilişsel) ve Davranış Terapileri (KDT)" eğitimlerini aldı.2012 Yılında Milliyetçi Hareket Partisi Nazilli İlçe Teşkilatı Yönetiminde görev aldı. 30 Nisan 2014 tarihinde gerçekleşen yerel yönetim seçimlerinde Nazilli Belediyesi Meclis Üyesi seçildi ve Nazilli Belediye Meclisi Başkan Vekili olarak görevini sürdürdü. Nazilli Kent Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi ve Kadın Meclisi Başkanı da olan Deniz Depboylu evli ve iki çocuk annesidir.

Deniz Depboylu

RUH SAĞLIĞI YASA TASARISI'NI MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNMUŞTU

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun geçtiğimiz haftalarda TBMM'de düzenlediği basın toplantısında hazırladıkları Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı'nı Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıklamıştı. Türkiye'de bugüne kadar bir ruh sağlığı yasası olmadığını kaydeden Deniz Depboylu, ruh sağlığı hizmetlerinin yasal bir çerçeveye oturtulmamasının, ruh sağlığı alanının ruh sağlığı ile ilgili eğitimi olmayanların istismarına sebep olduğunu savunmuştu.

İŞTE BAHÇELİ'NİN YENİ A TAKIMI

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

Edip Semih Yalçın

Fethi Yıldız

Celal Adan

Emin Haluk Ayhan

Mustafa Kalaycı

Mevlüt Karakaya

Kamil Aydın

İzzet Ulvi Yönter

Sadir Durmaz

Deniz Depboylu

Yaşar Yıldırım

Sefer Aycan

GENEL SERETER

İsmet Büyükataman

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

Mustafa Hidayet Vahapoğlu

Fatih Çetinkaya

Kaynak: haberinburada