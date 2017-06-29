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michael jackson'ın ölümüyle ilgili büyük sır

MİCHAEL JACKSON'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BÜYÜK SIR

Michael Jackson ölümünden birkaç hafta önce el yazısı ile yazdığı notta "Birileri beni öldürebilir" ifadesini kullanmış.

Tarih : 29 Haziran 2017, 10:32
Puan Ver : Michael Jackson'ın Ölümüyle İlgili Büyük Sır(7/10)9


Pop müziğin efsanevi ismi Michael Jackson'ın ölümünden sonra ortaya atılan iddialara bir yenisi eklendi. İngiliz basınında yer alan haber ve Jackson'un ölümünden birkaç hafta önce yazdığı notun fotoğrafı bu iddiaları doğrular nitelikte. Sanatçı, el yazısı ile yazdığı notta "Birileri beni öldürebilir" ifadesini kullanmış. Jackson, 2009'da 51 yaşındayken Los Angeles'ta hayatını kaybetmişti.



 



kaynak:haber3








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