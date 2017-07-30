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Mıcırlı yol bir aileyi kahretti: Şarampole uçan araçta iki kardeş öldü

MICIRLI YOL BİR AİLEYİ KAHRETTİ: ŞARAMPOLE UÇAN ARAÇTA İKİ KARDEŞ ÖLDÜ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan araçtaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 17:50
Puan Ver : Mıcırlı Yol Bir Aileyi Kahretti: Şarampole Uçan Araçta İki Kardeş Öldü(6/10)2

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yerdeki mıcırlar sebebiyle kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan iki kardeş hayatını kaybetti.

AĞABEY VE KARDEŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Acıpayam'dan Burdur istikametine seyir halinde olan Doğukan Yazıcı idaresindeki 20 FK 828 plakalı otomobil, Apa Mahallesi'ni geçtikten sonra kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İddiaya göre aracın mıcıra kapılması sonucu meydana gelen kazada sürücü 27 yaşındaki Doğukan Yazıcı ve yanında bulunan kardeşi 17 yaşındaki Nihal Yazıcı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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