Hız İbresi 110 Kilometrede Takılı Kaldı
Tbmm Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü Tutuklandı
Hareketli Dakikalar: Cumhurbaşkanlığı Sarayı Kapatıldı
Sahil Güvenlik Komutanı Dahil 23 Kişiye 3 Kez Müebbet İstendi
Dedesi Ve Babaannesini Öldüren Torun: Cinayetleri Bana Cinler Yaptırdı
Dünya Devinden Flaş Dolar/Tl Tahmini
Lice'de Çatışma: 1 Şehit, 2 Yaralı
Işın Karaca'dan Kanser Açıklaması
Türk Kızılayı'ndan Kan Bağışı Çağrısı!
Londra'daki Dev Yangında Ölenlerin Sayısı 79'a Çıktı
Galatasaray'ın Rakibi Belli Oldu
Östersunds'ta Galatasaray Şaşkınlığı!
Muştalı Gasp Çetesi Polis Tarafından Yakalandı
Bayramda Yola Çıkacaklara: 36 'kara Nokta'ya Dikkat!
Bankalara Ceza Yağdı!
Seda Sayan: Terzi Kendi Söküğünü Dikemez!
Ak Parti Myk Toplantısı Başladı
Rusya'dan Abd'ye Suriye Uyarısı: Hedef Olarak Göreceğiz
Erdoğan İlk Kez O GüzergâHı Kullandı
Uefa'dan Fenerbahçe'ye Mektup

'mick jagger ameliyatla kısırlaştırılmalı'

'MİCK JAGGER AMELİYATLA KISIRLAŞTIRILMALI'

Efsanevi müzik grubu Rolling Stones'un üyesi Mick Jagger'ın kardeşi Chris Jagger, 8 çocuğu olan 73 yaşındaki sanatçının tıbbi olarak kısırlaştırılması gerektiğini söyledi.

Tarih : 19 Haziran 2017, 14:05
Puan Ver : 'mick Jagger Ameliyatla Kısırlaştırılmalı'(5/10)5


Chris Jagger, 8 çocuğu olan 73 yaşındaki abisi Mick Jagger için vazektomi (erkek üreme kanallarının ameliyatla bağlanması) vaktinin geldiğini söyledi.



Sunday Mirror'a konuşan Chris Jagger, "Ağabeyim hakkında ne derseniz deyin o, çocuklarına karşı çok iyidir. Gerçekten iyi bir babadır. Tüm çocukları onu sever. Artık vazektomi operasyonu geçirmeli" ifadelerini kullandı.



Hayatına giren 5 kadından 8 çocuğu olan, şu anda 29 yaşındaki balerin Melanie Hamrick'le aşk yaşayan Mick Jagger, geçtiğimiz aralık ayında 8'inci çocuğu Deveraux'u kucağına almıştı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler:   Mick  Jagger  Ameliyatla  Kısırlaştırılmalı      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER