

2 in 1 pazarındaki Microsoft Apple rekabeti kızışıyor. Microsoft'un Surface yöneticisi Apple'ın açıkça kendilerini taklit ettiğini söyledi.



Bildiğiniz gibi Microsoft, 2 in 1 Surface cihazları ile büyük başarı yakaladı. Tablet ile laptopu bir araya getiren 2 in 1 cihazların bu başarısı diğer şirketleri de bu alana çaktı. Apple ve Samsung gibi dev şirketler bu alanda daha çok ürün çıkarmaya başladı. Son olarak Microsoft yeni Surface Pro ve Surface Laptop'u tanıtırken Apple da yeni bir iPad Pro modeli tanıttı.



Apple'ın iPad Pro'ya daha çok önem vermeye başlaması şirketin 2 in 1 cihazların yükselişini fark ettiğini gösteriyor. Ancak Apple birkaç yıl önce bu alanın tutmayacağını söylemiş ve hatta bu alana yatırım yaptığı için Microsoft ile alay etmişti. Microsoft bu durumu unutturmamaya kararlı. Şirketin Surface yöneticisi Ryan Gavin, Apple'ın açıkça kendilerini taklit ettiğini söyledi. Gavin'e göre Apple iPad Pro'daki birçok özelliği kendilerinden kopyaladı.



Apple sonradan bu alana girmiş olsa da gerçekten de Microsoft'un önceden girmesi oldukça etkili oldu. Çünkü rekabetin artmasına rağmen şirketin Surface cihazları hala 2 in 1 pazarını domine etmeye devam ediyor.



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