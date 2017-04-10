Microsoft, akıllı saat pazarında Casio ortaklığı ile yer alacak. Firma, Casio ile patent lisans anlaşması yapıyor.



Microsoft, akıllı saat pazarında Casio ortaklığı ile yer alacak. Firma, Casio ile patent lisans anlaşması yapıyor.



Teknoloji devi Microsoft, ilk akıllı saatini CES2016‘da tanıtan Casioile patent lisans anlaşması yapıyor. Firma, giyilebilir cihaz pazarında şansını MicrosoftBandserisi akıllı bileklikleri ile denemişti. Bu girişimini sonlandıran Microsoft, artık bu yolda yalnız yürümüyor ve Casioile iş birliği yapıyor.



Microsoft'un akıllı telefon pazarındaki çalışmaları da azalmış durumda. Firma bu aralar iOSve Androidiçin ürün ve hizmetlerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Firma yine bir yazılım haberiyle gündeme geldi. Microsoft, Casioile yaptıkları anlaşmayı duyurdu.



Microsoft Technology Licensing Başkanı Micky Minhas, “Microsoft'un teknolojisiyle Casio'nun akıllı saatleri, dünyanın her bölgesinden kullanıcıların akıllı saatleriyle daha fazla şey yapmalarına yardım edecek. Bu, Casio'nun alanındaki en iyi ürünleri üretmek için Microsoft'un kişisel giyilebilir cihazlara güç veren teknolojisini kullandığı olağanüstü bir ortaklık.” dedi.



Anlaşmanın ince detayları paylaşılmadı. Ancak açıklamalara bakılırsa saatlerin üretiminde donanım tarafını Casio'nun, yazılım tarafını Microsoft'un üstleneceğini söyleyebiliriz. Microsoft'un akıllı telefon ve akıllı bilekliklerinin istediği talebi görmemesi üzerine akıllı saat pazarına ortaklıkla girmesi firma adına mantıklı bir hareket olarak yorumlanabilir. Belki de yeni çıkan Casio akıllı saatlerinde Microsoft'un Bingve Cortanagibi yazılımlarını görebiliriz. Yakında ortaklığın ürünlerini görmek istiyoruz.



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