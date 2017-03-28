MİCROSOFT DESİGNER BLUETOOTH MOUSE İLE KABLOLARDAN KURTULUN
Microsoft'un Bluetooth destekli Microsoft Designer Bluetooth Mouse kabloları ortadan kaldırıyor. Şık tasarımlı fare Bluetooth Smart teknolojisi sayesinde ek bir donanım ya da kabloya ihtiyaç duymadan bilgisayar ve tabletlerde çalışabiliyor.
Microsoft'un Bluetooth destekli Microsoft Designer Bluetooth Mouse kabloları ortadan kaldırıyor. Şık tasarımlı fare Bluetooth Smart teknolojisi sayesinde ek bir donanım ya da kabloya ihtiyaç duymadan bilgisayar ve tabletlerde çalışabiliyor.
Microsoft'un donanım birimi tarafından geliştirilen ve Bluetooth teknolojisine sahip olan Microsoft Designer Bluetooth Mouse , şık ve modern tasarımı ile kabloları ortadan kaldırıyor. Dizüstü ya da tablet bilgisayar ile birlikte kullanılabilen Microsoft Designer Bluetooth Mouse, ince ve şık tasarımı ile masaüstüne farklı bir hava getiriyor.
6 aya kadar pil ömrü
BlueTrack teknolojisi bulunan fare optiğin gücü ve lazerin keskinliğini birlikte kullanarak birçok farklı yüzeyde rahatlıkla çalışabiliyor. Hem sağ hem sol elle kullanılabilecek şekilde tasarlanan fare, 6 aya ulaşan pil ömrü ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.
Benzerlerinden farklı olarak Bluetooth teknolojisi ile kablosuz desteği sunan fare; bu sayede algılayıcı ya da özel aksesuar olmadan bilgisayar ya da tabletlerle birlikte kullanılabiliyor.
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