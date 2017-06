Merakla beklenen E3 fuarı tamamlandı. Microsoft E3 2017'de çok sayıda oyunla birlikte yeni konsolu Xbox One X'i tanıttı.



Oyun dünyasının merakla beklediği E3 2017 fuarı tamamlandı. Oyun sektörünün en büyük isimlerinin önemli duyurular yaptığı E3 2017'de Microsoft birçok oyunla beraber bir süredir hakkında söylentiler dolaşan yeni konsolu Xbox One X'i de nihayet resmen gözler önüne serdi. Microsoft E3 2017'de Xbox One X'in teknik özelliklerini, neler yapabildiğini ve cihazın fiyatını açıkladı.



E3 2017'nin en çok merak edilen sunumlarından biri olan Microsoft sunumu, yeni konsol ve bu konsolun özellikleri, 4K oyunlar ve öncelikle Xbox One X'e çıkacak oyunlarla dopdoluydu. Microsoft E3 2017'de neler tanıttı, hangi oyunları öne çıkardı diye merak edenlerdenseniz, bu merakınızı ilerleyen sayfalarda giderebilirsiniz.



Karşınızda Xbox One X



Microsoft E3 2017'de herkesin uzun süredir merakla beklediği yeni konsolunu ortaya çıkardı. Project Scorpio olarak bilinen konsolun resmi adının Xbox One X olduğu duyuruldu. Xbox One X yeni nesil bir konsol değil, Xbox One'ın gelişmiş bir modeli.



Xbox One X donanım konusunda çok iddialı bir cihaz. Öyle ki konsolun birçok oyunu 4K çözünürlükte rahatça oynatabileceği iddia ediliyor. Xbox One X bu iddiasını sahip olduğu güçlü donanım bileşenlerine borçlu.



Üründe AMD tarafından özel olarak geliştirilen 8 çekirdekli, 2,3 GHz'lik bir işlemci bulunuyor. Cihazdaki grafik işlemci ise tam 6 teraflop gücünde ve 1,172 GHz hızında. 12 GB DDR5 RAM de eklenince Xbox One X'in birçok oyunu 4K çözünürlükte 60 fps'de oynatabileceği iddia ediliyor.



Birçok açıdan "dünyanın en güçlü oyun konsolu" olarak adlandırılan Xbox One X, yurtdışında 7 Kasım 2017'de piyasada olacak. Cihazın yurtdışı fiyatı ise 499 dolar olarak belirlenmiş. Xbox One X'in ülkemizde resmi olarak ne zaman piyasaya çıkacağı ise şu an için bilinmiyor.



Xbox One X'e Hazırlanan Oyunlar



Xbox One X'in 4K desteği vermesiyle oyun yapımcıları da mevcut oyunlarını bu güçlü konsolun nimetlerinden faydalanabilecek hale getirmeye başladı. Xbox One X için ücretsiz 4K güncellemesi alacağı duyurulan ilk oyunlar arasında Gears of War 4, Forza Horizon 3, Killer Instinct, Halo Wars 2, Minecraft, Final Fantasy XV, Resident Evil 7, Ghost Recon Wildlands ve Rocket League bulunuyor.



Microsoft yenilenecek bu yapımların yanı sıra eski oyunları tekrar tekrar oynamayı sevenler için de bir müjde verdi. Yakın zaman içinde Xbox One ve Xbox One X, orijinal Xbox oyunlarına da destek vermeye başlayacak.



Console Launch Exclusive



Microsoft E3 2017'de yeni oyunları tanıtırken bizleri de yeni bir terimle tanıştırdı: Console Launch Exclusive. Bu ifade aslında bahsi geçen oyunların ilk olarak sadece Xbox One için çıkacağı anlamına geliyor. Bu yapımlar ilk olarak Xbox One için çıktıktan sonra diğer platformlara da gelebilir. Xbox One çıkışı ile diğer platformlara çıkması arasında ne kadar zaman olacağı ise tamamen yapımcılara bırakılmış durumda.



Microsoft E3 2017'de bu yeni kategoriye giren 8 adet oyun tanıttı. Bunlar arasında ilk dikkat çeken bilim kurgu temelli The Last Night oldu.



Aksiyon oyunu Playerunknown's Battlegrounds da bu kategoride öne çıkan yapımlar arasındaydı.



The Artful Escape of Francis Verdetti ise tasarımlarıyla beğeni kazandı.



Xbox One Console Launch Exclusive olacağı duyurulan diğer oyunlar ise şunlardı: Ashen, Tacoma, Black Desert, The Darwin Experiment ve Deep Rock Galactic.



Sadece Microsoft Platformları İçin



Xbox One ve Xbox One X ile konsol pazarında yarışan Microsoft, PC oyuncularını da yalnız bırakmamaya kararlı. Microsoft E3 2017'de sadece Xbox One ve Windows 10 platformlarında yer alacak çok sayıda oyun da tanıttı. Bunlar arasında Crackdown 3, Cuphead, Forza Motorsport 7, Ori and the Will of the Wisps, Sea of Thieves, State of Decay 2 ve Super Lucky's Tale yer alıyor.



Forza Motorsport 7, 4K desteğiyle yarış oyunu tutkunlarının epey beğenisini kazanacağa benziyor.



Korsanlık üzerine kurulu bir online açık dünya oyunu olan Sea of Thieves ise deniz savaşlarıyla epey umut vadediyor.



Xbox One'a da Gelecek Diğer Oyunlar



Sadece Microsoft platformlarına gelecek ya da ilk olarak sadece Xbox One'a çıkacak oyunların dışında Xbox One da gelecek birçok önemli yapım da Microsoft tarafından E3 2017 sunumunda tanıtıldı.



Bunlar arasında ilk dikkat çekeni, eski Mısır'da geçen Assasin's Creed: Origins oldu.



BioWare'in yapımcılığını üstlendiği online TPS oyunu Anthem da dikkat çeken yapımlardandı.



Metro serisinin yeni oyunu Metro Exodus da çok etkileyici gözüküyordu.



Bu yapımların haricinde Code Vein, Dragon Ball Fighter Z, Life is Strange, Middle Earth: Shadow of War da Xbox One'a gelecek.