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microsoft: windows 10 kampanyası abartılıydı

MİCROSOFT: WİNDOWS 10 KAMPANYASI ABARTILIYDI

Windows 10 kampanyası ücretsiz olarak yeni işletim sistemini indirme ve kurma fırsatı sunsa da sürekli uyarılar ve iletilerle kullanıcıların sinirlerini bozuyordu. Microsoft'un pazarlama alanındaki en yetkili ismi bu kampanyada biraz abarttıklarını itiraf etti.

Tarih : 29 Aralık 2016, 10:23
Puan Ver : Microsoft: Windows 10 Kampanyası Abartılıydı(10/10)11


Windows 10 kampanyası ücretsiz olarak yeni işletim sistemini indirme ve kurma fırsatı sunsa da sürekli uyarılar ve iletilerle kullanıcıların sinirlerini bozuyordu. Microsoft'un pazarlama alanındaki en yetkili ismi bu kampanyada biraz abarttıklarını itiraf etti.



Microsoft geçtiğimiz yıl kullanıcılara ücretsiz Windows 10 kampanyası başlatmıştı. İlk etapta kulağa hoş gelse de bir süre sonra, Windows 10'a geçmemiz için sürekli çıkan iletiler ve uyarılar herkesin sinirini bozmuştu. Hatta bazı kullanıcılar Windows 10'un kendilerinden izinsiz bir şekilde kurulduğunu belirtmişti.



Microsoft'un Windows 10 için giriştiği bu agresif kampanya, şirketin CMO'su Chris Capossela ile yapılan bir röportajda dile getirildi. Capossela röportajda Windows 10 kampanyasını biraz abarttıklarını kabul etti. Ancak bunun nedeninin kullanıcıları bir an önce daha güvenli bir işletim sistemine geçirmek istemeleri olduğunu söyledi.



 



Capossela, kullanıcıların yaşadığı rahatsız edici durumu fark ettikten sonra biraz ileri gittiklerini düşündüklerini ve ona göre bazı ayarlamalar yaptıklarını söyleyerek, en başta yaşanan yoğun ileti ve uyarı yağmuruna gelen tepkilerin kendileri için bir ders olduğunu da dile getirdi.



Elbette şunu da hatırlatmakta fayda var. O dönemde ücretsiz olarak Windows 10'a geçmemiş olanlar, şimdi yeni işletim sistemi için ücret ödemek durumundalar.



Sıcacık tutan teknolojik kulaklıklı bere








Etiketler: Microsoft  Windows  10  Kampanyası  Abartılıydı    haber

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