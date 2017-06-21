MİCROSOFT: YENİ WİNDOWS PHONE HAYAL EDEMEYECEĞİNİZ BİR ŞEY OLACAK
Microsoft'un Surface bölümünün yöneticisi Ryan Gavin, bir sonraki Windows Phone cihazın kimsenin hayal edemeyeceği bir şey olacağını söyledi.
Microsoft'un Surface bölümünün yöneticisi Ryan Gavin, bir sonraki Windows Phone cihazın kimsenin hayal edemeyeceği bir şey olacağını söyledi.
Bildiğiniz gibi Microsoft akıllı telefon alanındaki planlarını terk etti. Windows Phone ile bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan şirket, sonunda işletim sistemine yatırım yapmayı kesti. Yapım aşamasındaki birçok telefon rafa kaldırırken, daha önce çıkan modellerin de üretimi durma noktasına geldi. Tüm bunlar Amerikalı teknoloji devinin akıllı telefon pazarından vazgeçtiğini gösteriyordu.
Ancak son dönemde Microsoft yönetiminden gelen açıklamalar şirketin bu alandan tam olarak vazgeçmediğini gösteriyor. Son olarak da şirkette Surface bölümünün başında olan Ryan Gavin benzer bir açıklama yaptı. Gavin yeni Windows Phone cihazın kimsenin hayal edemeyeceği bir şey olacağını söyledi. Şirket olarak inovasyona devam etmek istediklerini ve başkalarının yapmadığı bir şey yapmayı amaçladıklarını söyledi. Anlaşılan o ki Microsoft akıllı telefon kavramını değiştirilebilecek bir şeyler hazırlıyor.
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