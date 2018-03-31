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Mide bulandıran görüntü! 3 ton tavuğu millete yediremeden yakalandılar

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ! 3 TON TAVUĞU MİLLETE YEDİREMEDEN YAKALANDILAR

Adana'da kaçak tavuk kesimhanesine baskın düzenleyen polis, 6 Suriyeliyi gözaltına aldı. 3 ton tavuk eti ele geçirilirken, yolunmuş tüyler ve atıkların aynı yerde olması mide bulandırdı.

Tarih : 31 Mart 2018, 09:30
Puan Ver : Mide Bulandıran Görüntü! 3 Ton Tavuğu Millete Yediremeden Yakalandılar(7/10)3

Adana'da Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı kaçak tavuk kesimhanesine baskın düzenleyen polis, 6 kişiyi gözaltına alırken yaklaşık 3 ton tavuk eti ele geçirdi.

EVE BASKIN YAPILDI, 3 TON TAVUK ETİ ELE GEÇİRİLDİ

Bir evde kaçak tavuk kesimi yapıldığı ihbarı alan Adana polisi, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Camili mahallesindeki eve baskın düzenledi. Tek katlı binaya giren polisler, bir kısmı kasalar halinde satışa hazırlanmış, bir kısmı da parçalanmayı bekleyen yaklaşık 3 ton tavuk eti ele geçirdi.

TAVUKLARLA, YOLUNMUŞ TÜYLER VE ATIKLARI AYNI YERDE

Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı tespit edilen kaçak kesimhanede kesilip parçalanmaya hazırlanmış tavukların, yolunmuş tüyleri ve atıklarıyla aynı yerde bekletilmesi dikkat çekti.

SUÇÜSTÜ YAKALANAN 6 SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

Tavuk atıklarıyla kaplı dolu kesimhaneye gelen zabıta ekipleri ise cezai işlem uyguladı. Yaklaşık 3 ton kesilmiş tavuk eti, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı ise Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemeler sonunda belli olacak. Kaçak tavuk kesimhanesinde suçüstü yakalanan 6 Suriyeli polis tarafından gözaltına alındı.

SURİYELİ LOKANTACILARA SATTIKLARI İDDİASI

Şüphelilerin, sağlıksız koşullarda kestikleri tavukları Suriyeli lokantacılara sattıklarını iddia etti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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