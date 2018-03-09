MİDİBÜS OTOBÜS DURAĞINA DALDI! 2'Sİ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI
Maltepe'de yolcu taşıyan midibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa daldı. Ardından yaklaşık 10 metreden İSPARK'ın park alanına uçtu. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
E-5 Kadıköy- Kartal istikameti, Gülsuyu Metro İstasyonu girişinde meydana gelen olayda Muhammed Enes Gökdemir yönetiminde ki ticari midibüs, aşırı hız yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Gülsuyu Metro İstasyonu girişinde bulunan yolcuların bulunduğu otobüs durağına dalarak, yaklaşık 10 metreden aşağıdaki İSPARK'ın park alanına uçtu. Kazada midibüs ve otobüs durağında bulunan 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
YARALILAR ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
Kaza sesini duyarak uykusundan uyanan vatandaşlar, durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisi ile çevreye dağılan yaralılar ve araçta sıkışan yaralılar itfaiyenin de çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarda yapılan ilk tedavinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
VATANDAŞ YARALILARI ARAÇTAN ÇIKARDI
Görgü tanığı İlker K. büyük bir gürültü ile uykusundan uyandığını belirterek, "Camdan baktığımda, parkın içinde kazayı gördük ve hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Daha sonra olay yerine inerek yaralılara müdahale ettik. Durakta bekleyenler ve araçtan çıkan yaralıların bazılarının durumu kötüydü. Kaza sırasında, aracın camından sarkan bir yaralıyı kucaklayıp çıkardım. Daha sonra diğer yaralıları da ambulansa vererek hastaneye gönderdik." dedi.
POLİSİN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Kazaya karışan midibüs, polis ekiplerinin incelemelerin ardından çekiciyle çekilerek olay yerinden kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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