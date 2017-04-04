

Dayanılmaz baş ağrılarının sebebi migren… Atak geldiğinde tek arzulanan karanlık bir ortamda tamamen sessiz bir şekilde uzanmak ve ağrının geçmesini beklemek oluyor. Hatta çoğu hasta sadece kulaktan dolma bilgilerle ağrı kesicilere yöneliyor ve bu ilaçlar bir alışkanlık haline geliyor. Ancak Nöroloji Uzmanı Dr. Müge Koçak uyarıyor; migrende kontrolsüz ve aşırı ağrı kesici kullanımı "ilaç kötüye kullanım baş ağrısı"na neden olabiliyor!



Günlük baş ağrısının en sık görülen nedeni olan migren, yol açtığı dayanılmaz baş ağrıları ile hayatı zorlaştırırken; hastaları da sürekli ilaç almaya zorluyor. Öyle ki, çoğu hasta bir uzmana danışmadan tanıdık tavsiyesiyle ağrı kesici alarak ağrıyı dindirmeye çalışıyor. Ancak geçmeyen migren ağrıları nedeniyle kontrolsüz alınan ilaçlar durumu daha da kötüleştirebiliyor.







kaynak:sabah