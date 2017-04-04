İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

migreni olan uzak dursun!

MİGRENİ OLAN UZAK DURSUN!

Dayanılmaz baş ağrılarının sebebi migren…

Tarih : 04 Nisan 2017, 12:37
Puan Ver : Migreni Olan Uzak Dursun!(5/10)7


Dayanılmaz baş ağrılarının sebebi migren… Atak geldiğinde tek arzulanan karanlık bir ortamda tamamen sessiz bir şekilde uzanmak ve ağrının geçmesini beklemek oluyor. Hatta çoğu hasta sadece kulaktan dolma bilgilerle ağrı kesicilere yöneliyor ve bu ilaçlar bir alışkanlık haline geliyor. Ancak Nöroloji Uzmanı Dr. Müge Koçak uyarıyor; migrende kontrolsüz ve aşırı ağrı kesici kullanımı "ilaç kötüye kullanım baş ağrısı"na neden olabiliyor!



Günlük baş ağrısının en sık görülen nedeni olan migren, yol açtığı dayanılmaz baş ağrıları ile hayatı zorlaştırırken; hastaları da sürekli ilaç almaya zorluyor. Öyle ki, çoğu hasta bir uzmana danışmadan tanıdık tavsiyesiyle ağrı kesici alarak ağrıyı dindirmeye çalışıyor. Ancak geçmeyen migren ağrıları nedeniyle kontrolsüz alınan ilaçlar durumu daha da kötüleştirebiliyor.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Migreni  Olan  Uzak  Dursun    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER