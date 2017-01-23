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migreni olanlar sakın yemeyin çünkü…

MİGRENİ OLANLAR SAKIN YEMEYİN ÇÜNKÜ…

Kişiye hayatı zindan eden migrenle mücadele etmek mümkün.

Tarih : 23 Ocak 2017, 10:20
Puan Ver : Migreni Olanlar Sakın Yemeyin Çünkü…(9/10)10


Kişiye hayatı zindan eden migrenle mücadele etmek mümkün. Nöroloji Bölümü Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara düzenli yaşam, dengeli beslenme, uyku, egzersiz, masaj, yoga, kahve, Omega-3, B2 vitamini ve magnezyumun baş ağrılarına iyi geldiğini söyledi.



Doğum kontrol hapları, kırmızı şarap, eski kaşar, salam-sosis ve narenciye ürünlerinin ise migreni tetiklediğini belirten Prof. Dr. Topalkara, şu bilgileri verdi: "Baş ağrıları iki ana gruba ayrılır: Primer baş ağrıları; migren, gerilim baş ağrısı ve küme baş ağrıları...



Sekonder baş ağrıları ise enfeksiyon, tümör, kanama, hipertansiyon, dev hücreli arterit, glokom gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan ağrılardır. Primer baş ağrılarının nedeni kesin bilinmiyor. Migrenin damarlardaki genişlemeden kaynaklandığı düşünülse de ağrıyı başlatan neden net ortaya konulamıyor. Sekonder baş ağrılarında ise altta yatan bir neden bulunuyor. Baş ağrısının tipine göre tedavi uygulanıyor. Ayda 15 günden fazla migren ağrısı olanlarda botoksa başvuruluyor."



 



kaynak:sabah








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