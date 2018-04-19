MİGROS, BİR MARKET ZİNCİRİNİ DAHA BÜNYESİNE KATIYOR
Rekabet Kurumu, Migros Ticaret AŞ'nin Makro Market bünyesindeki 73 mağazayı devralmasına izin verdi.
Rekabet Kurumu, Migros Ticaret AŞ'nin Makro Market bünyesindeki 73 mağazayı devralmasına izin verdi. Migros Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
KAP AÇIKLAMASI
"Şirketimizin 22 Mart'ta yapılan özel durum açıklamasında, Migros Ticaret AŞ'nin Makro Market AŞ'den 56 Uyum mağazası ve 17 Makro Market mağazasının devri hususunda Rekabet Kurumu'na izin başvurusu duyurulmuştu.
Rekabet Kurulu, ilgili mağazaların devri işlemine 18 Nisan 2018'de koşulsuz olarak izin vermiş bulunmaktadır."
Kaynak: haberinburada
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