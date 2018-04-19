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Migros, bir market zincirini daha bünyesine katıyor

MİGROS, BİR MARKET ZİNCİRİNİ DAHA BÜNYESİNE KATIYOR

Rekabet Kurumu, Migros Ticaret AŞ'nin Makro Market bünyesindeki 73 mağazayı devralmasına izin verdi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 13:00
Puan Ver : Migros, Bir Market Zincirini Daha Bünyesine Katıyor(9/10)5

Rekabet Kurumu, Migros Ticaret AŞ'nin Makro Market bünyesindeki 73 mağazayı devralmasına izin verdi. Migros Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

KAP AÇIKLAMASI

"Şirketimizin 22 Mart'ta yapılan özel durum açıklamasında, Migros Ticaret AŞ'nin Makro Market AŞ'den 56 Uyum mağazası ve 17 Makro Market mağazasının devri hususunda Rekabet Kurumu'na izin başvurusu duyurulmuştu.

Rekabet Kurulu, ilgili mağazaların devri işlemine 18 Nisan 2018'de koşulsuz olarak izin vermiş bulunmaktadır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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