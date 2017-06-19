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miilan'dan fenerbahçe'ye dev teklif!

MİİLAN'DAN FENERBAHÇE'YE DEV TEKLİF!

Fenerbahçe'nin yıldızı Simon Kjaer, Avrupa devlerini peşine takmıştı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 12:11
Puan Ver : Miilan'dan Fenerbahçe'ye Dev Teklif!(10/10)11


Fenerbahçe'nin yıldızı Simon Kjaer, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Başarılı savunmacı için Fransa'da Monaco, Lyon ve PSG, İtalya'dan Milan, İngiltere'den ise Liverpool devreye girmişti. Yönetim de bu kadar talip olunca Kjaer'in bonservisini 20 milyon Euro'ya (80 milyon TL) yükseltmişti. 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında en ciddi teklif Milan'dan geldi.



8.5 MİLYON EURO'YA ALMIŞLARDI



Çinli sahipleri sayesinde transferde yeniden iddialı bir konuma gelen, Andre Silva, Franck Kessie, Ricardo Rodriguez ve Matteo Musacchio'ya imza attırarak şimdiden 82 milyon Euro (328 milyon TL) harcayan İtalyan devinin, Fenerbahçe'nin kapısını takas teklifiyle çaldığı belirtildi.



İtalyan basınında çıkan iddialara göre kırmızı siyahlılar, Kjaer için 13 milyon Euro'nun (52 milyon TL) yanı sıra Gustavo Gomez'i vermeyi teklif etti. 24 yaşındaki Paraguaylı savunmacıyı geçtiğimiz sezon Beşiktaş da çok istemiş ancak Milan 8.5 milyon Euro'ya (34 milyon TL) kadrosuna katmıştı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Miilan  Dan  Fenerbahçe  Ye  Dev  Teklif    haber

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