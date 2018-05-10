MİLAN FENA DAĞILDI! İTALYA KUPASI JUVENTUS'UN
İtalya Kupası final maçında Juventus, Milan'ı 4-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Torino ekibinin golleri, Benatia(2), Douglas Costa ve Kalinic'ten (kendi kalesine) geldi.
İtalya Kupası finalinde Juventus ile Milan, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlanırken, siyah-beyazlılar ikinci yarıya hızlı başladı. 56. dakikada Benatia'nın golüyle 1-0 öne geçen Torino ekibi, 61. dakikada Douglas Costa, Milan kalecisi Donnarumma'nın da hatasıyla skoru 2-0 yaptı.
MILAN KALECİSİ DONNARUMMA'DAN BÜYÜK HATA
64. dakikada, yine Milan kalecisi Donnarumma'nın büyük hatasını değerlendiren Benatia takımının 3. kendisinin 2. golünü attı.
Juventus, 76. dakikada Kalinic'in ters kafa vuruşuyla skoru 4-0 yaptı. Bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla beraber 13. kez İtalya Kupası şampiyonu oldu.
Kaynak: haberinburada
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