MİLAN, GENNARO GATTUSO'NUN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
Serie A devlerinden Milan, eski futbolcusu ve mevcut teknik direktör Gennaro Gattuso'nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Serie A'nın 14. dakikasında Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilen Gennaro Gattuso'nun sözleşmesi, 2021 yılına kadar uzatıldı.
2017 yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından olan, aralarında Hakan Çalhanoğlu'nun da olduğu 11 futbolcu için 194,5 milyon Euro ödeyen Milan, Gattuso ile 'Devam' dedi.
GATTUSO 25 MAÇTA 13 GALİBİYET ALDI
Mayıs 2017'de Milan'ın 19 Yaş Altı Takımının başına, sonrasında da PAF Takımı'nın başına getirilen Gattuso, Milan'ın başında çıktığı 25 maçta 13 galibiyet 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.
Daha önce Sion, Palermo, OFI, Pisa tecrübeleri de bulunan genç çalıştırıcı, Milan'la 1,94 puan ortalaması yakaladı.
Gattuso, 13 sezon boyunca 468 kez formasını giydiği Milan'da Serie A (2004, 2011), İtalya Kupası (2003) ve UEFA Şampiyonlar Ligi (2003, 2007) zaferleri yaşamıştı.
Kaynak: haberinburada
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