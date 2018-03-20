MİLAN, REAL MADRİD'İN GENÇ YILDIZINA GÖZ DİKTİ
İtalya Serie A takımlarından Milan, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Dani Ceballos'un peşine düştü.
İtalya Serie A'da Gennaro Gattuso yönetiminde son zamanlarda çıkışa geçen Milan, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.
İtalyan basınının iddiasına göre Milan, Real Madrid'de Zinedine Zidane tarafından fazla forma şansı bulamayan Dani Ceballos için 40 milyon Euro'yu gözden çıkarttı.
REAL MADRID SICAK BAKIYOR
21 yaşındaki İspanyol orta saha için Real Madrid'e 40 milyon Euro teklif sunmaya hazırlanan Milan'ın bu teklifine Real Madrid'in de olumlu cevap vereceği kaydedildi.
Sezon başında Real Betis'ten 16.5 milyon Euro bonservis karşılığında transfer edilen Dani Ceballos, Real Madrid'de bu sezon 9'u La Liga olmak üzere 19 maça çıkıp 2 gol attı.
Kaynak: haberinburada
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