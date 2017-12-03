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Milan'da Gözden Çıkartılan Hakan Çalhanoğlu Tesisleri Terk Etti

MİLAN'DA GÖZDEN ÇIKARTILAN HAKAN ÇALHANOĞLU TESİSLERİ TERK ETTİ

Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Benevento maçı kadrosuna alınmayınca tesisleri terk etti.

Tarih : 03 Aralık 2017, 14:40
Puan Ver : Milan'da Gözden Çıkartılan Hakan Çalhanoğlu Tesisleri Terk Etti(6/10)2

İtalyan devi Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni teknik direktörü Gattuso'dan kesik yiyince tesisleri terk etti. Bir süredir yıldız oyuncunun peşinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaşanan bu gelişme sonrası harekete geçtiği iddia ediliyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDE

Transfer rekabeti erken başladı, Fenerbahçe ile Galatasaray, aynı hedefe kilitlendi. İtalyan spor medyasının saygın gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre Milan, yıldız 10 numarası Hakan Çalhanoğlu için iki Türk devinden teklif aldı.

DÜŞÜK PERFORMANSI NEDENİYLE GÖZDEN ÇIKARILDI

Gazetenin manşetini süsleyen haberde, İtalyan ekibinin sezon başında 22 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki yıldızı, düşük performansı nedeniyle gözden çıkardığı belirtildi.

24 milyon Euro fiyat biçilen Hakan için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kiralama teklifleri yaptığı belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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