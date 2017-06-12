MİLAN'DAN ANDRE SİLVA'YA 38 MİLYON EURO
İtalya Ligi Serie A'yı 6. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına katılamayan Milan, transferde atağa kalktı.
Yeni sezonda ligin zirvesini hedefleyen Milano ekibi Porto'nun 21 yaşındaki forveti Andre Silva'yı 38 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak üzere. Portekizli forvet sağlık kontrolünden geçmek ve imza atmak için Milano'ya geldi.
Milan, Andre Silva ile 5 senelik bir sözleşme yapmayı planladığı İtalyan basınında yer aldı.
kaynak:sabah
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