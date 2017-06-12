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milan'dan andre silva'ya 38 milyon euro

MİLAN'DAN ANDRE SİLVA'YA 38 MİLYON EURO

İtalya Ligi Serie A'yı 6. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına katılamayan Milan, transferde atağa kalktı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 14:35
Puan Ver : Milan'dan Andre Silva'ya 38 Milyon Euro(5/10)7


Yeni sezonda ligin zirvesini hedefleyen Milano ekibi Porto'nun 21 yaşındaki forveti Andre Silva'yı 38 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak üzere. Portekizli forvet sağlık kontrolünden geçmek ve imza atmak için Milano'ya geldi.



Milan, Andre Silva ile 5 senelik bir sözleşme yapmayı planladığı İtalyan basınında yer aldı.



 



kaynak:sabah








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