İtalya Serie A 19. haftasında Fiorentina ile Milan karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İtalya Serie A 19. hafta mücadelesinde Fiorentina'ya konuk olan Milan, geriye düştüğü maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 71. dakikasında Giovanni Simeone Fiorentina'yı 1-0 öne geçiren isim oldu.

FIORENTINA'NIN GOLÜNE HAKAN 3 DAKİKA SONRA CEVAP VERDİ

Maça yedeklerde başlayan ve 53. dakikada Fabio Borini'nin yerine oyuna giren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 74'te attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayonca iki ekip sahadan beraberlikle ayrıldı. Fiorentina bu sonuçla 27 puana ulaşırken Milan puanını 25 yaptı.

Kaynak: haberinburada