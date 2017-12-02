Sezon başında Bayer Leverkusen'den Milan'a 22 milyon euro karşılığında transfer olan olan Hakan Çalhanoğlu gözden düştü. İtalyan ekibinin yeni hocası Gattuso'nun istemediği Hakan için Galatasaray ve Fenerbahçe devrede.

GATTUSO HAKAN'I İSTEMİYOR

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi Milan'ın milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu satmak istediğini yazdı. Geçtiğimiz yaz Bayer Leverkusen'den Milano ekibinin yolunu tutan Çalhanoğlu'nun çıktığı 19 maçtaki 2 gol 6 asistlik performansının rağmen beklentileri karşılayamadı.

"SATIN" DEDİ

Çinli yatırımcıların takımı satın almasıyla çarpıcı transferlere imza atan Milan, Montella yönetiminde başarılı bir grafik çizemedi. Montella'nın kovulmasından sonra takımın başına geçen Gattuso da Hakan Çalhanoğlu'nun devre arasında satılmasını istedi.

Hakan Çalhanoğlu için ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe Ocak'ta teklif yapacak.

Kaynak: haberinburada