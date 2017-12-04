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Milan'ın kapı önüne koyduğu Hakan, Süper Lige geliyor

MİLAN'IN KAPI ÖNÜNE KOYDUĞU HAKAN, SÜPER LİGE GELİYOR

Fenerbahçe, Milan Teknik Direktörü Gattuso'nun kadro dışı bıraktığı Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler 1,5 sezonluk kiralama teklifi yapacak.

Tarih : 04 Aralık 2017, 12:00
Puan Ver : Milan'ın Kapı Önüne Koyduğu Hakan, Süper Lige Geliyor(9/10)5

İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, F.Bahçe'nin G.Saray'la birlikte Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na talip olduğunu yazmıştı. Sarı-lacivertlilerin teklifinin detayları ortaya çıktı.

Kanarya'nın 23 yaşındaki Türk yıldızı 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği, bunun karşılığında 3.5 milyon Euro teklif ettiği belirlendi. Milan sezon başında Hakan'ın 22 milyon euro+bonuslar karşılığında Alman devi B.Leverkusen'den transfer etmişti.

TESİSLERİ TERK ETTİ

Milan'da yaşanan teknik adam değişimi sonrası göreve getirilen Gennaro Gattuso, ofansif orta saha Hakan Çalhanoğlu'nu dünkü Benevento deplasmanı kadrosuna almadı. İtalyanlar, Gattuso'nun, sakatlığı olmamasına rağmen fiziksel durumunu beğenmediği gerekçesiyle Hakan'ı oynatmadığını, milli oyuncunun da bunu öğrenince tepkiyle Milanello tesislerini terk ettiğini öne sürdü. Lig ve Avrupa'da toplam 19 maça çıkan Çalhanoğlu, 2 gol, 6 asiste imza atmasına rağmen istikrar sorunları yaşadığı gerekçesiyle sıkça eleştiriliyor.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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