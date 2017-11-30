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MİLANLI HAKAN, KENDİSİNE ŞANTAJ YAPAN KADINA DAVA AÇTI: 10 KEZ BİRLİKTE OLDUK


Milanlı Hakan, Kendisine Şantaj Yapan Kadına Dava Açtı: 10 Kez Birlikte Olduk
Tarih : 30 Kasım 2017, 15:40
Puan Ver : Milanlı Hakan, Kendisine Şantaj Yapan Kadına Dava Açtı: 10 Kez Birlikte Olduk(10/10)6

Milan'da futbol oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun şantaj davası başladı. Davada Anita Latifi'nin başarılı futbolcudan 250 bin euro para istediğini iddia ediyor. Hakan Çalhanoğlu, bir yetenek yarışmasına ünlenen şarkıcı Latifi ile 10 kez birlikte olduğunu ve hepsinde korunduğunu söyledi.

Anita Latifi (21) bir gazeteci ile işbirliği yapıp, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'dan şantajla 250 bin euro para istemişti. İlişki yaşadıktan sonra ayrıldığı Hakan Çalhanoğlu'nu arayıp Latifi, "Senden hamileyim. 250 bin euro verirsen kürtaj yapacağım. Aksi taktirde basına her şeyi anlatırım" demişti. Hakan Çalhanoğlu'nun şikayeti üzerine yapılan soruşturmanın ardında açılan davanın ilk duruşması Düsseldorf'ta görüldü. İlk duruşmada taraflar hazır bulundu.

"HEPSİNDE KORUNDUM"

Hakan Çalhanoğlu, "Yakın bir arkadaşlığımız oldu. Birlikte de olduk. Ama ilişki sırasında hep dikkatli davrandım ve korundum" dedi. Çalhanoğlu eski sevgilisiyle yaklaşık 10 kez birlikte olduğunu ve daha sonra ilişkilerinin bittiğini anlattı.

Latifi'nin de hamile kalmadığı ortaya çıkmıştı. Sanık Latifi'nin avukatı duruşma sonrası gazetecilere, "Çalhanoğlu'nun 10 kez birlikte olduğu müvekkilimle her seferinde korunduğu konusunda şüpheliyim" dedi.

Duruşma 20 Aralık'a ertelendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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