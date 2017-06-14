MİLAS'TA FETÖ OPERASYONU; 5 GÖZALTI
Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında beş öğretmen gözaltına alındı.
Milas'ta FETÖ/PDY örgüt yapılanmasında yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında ilçede öğretmenlik yapan H.İ.P., M.A., M.Y., M.K. ve S.K örgüte, sendikaya üye olma ve FETÖ'ye ait bankaya para yatırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi.
kaynak:sabah
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