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milas'ta lisede gaz paniği

MİLAS'TA LİSEDE GAZ PANİĞİ

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir lise okulunda aniden yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu. Okul yönetimi öğrencileri hemen dışarı çıkarırken, gazdan etkilenen bir öğretmen ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tarih : 06 Nisan 2017, 16:22
Puan Ver : Milas'ta Lisede Gaz Paniği(10/10)9


Milas'ta Atatürk Bulvarı'nda yer alan Milas Anadolu Lisesi'nin giriş katında oluşan gaz kokusu paniğe neden oldu. Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından okulda bulunan öğrenciler dışarıya tahliye edilirken, meydana gelen olay itfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirildi.

Meydana olayda gazdan etkilenen Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Sibel Bakır (34) sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından ise 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine kısa sürede ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri gazın yoğun olarak hissedildiği giriş katında ölçümler yaparken, herhangi bir gaz kaynağını tespit edilemedi.



 



kaynak:habertürk








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