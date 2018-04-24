Milletvekili Adayları, Sabıka Kaydını E-Devlet'ten Alabilecek
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Milletvekili Adayları, Sabıka Kaydını E-devlet'ten Alabilecek

MİLLETVEKİLİ ADAYLARI, SABIKA KAYDINI E-DEVLET'TEN ALABİLECEK

Milletvekili adaylarının sabıka kayıtlarını e-devlet üzerinden alabilmelerine yönelik uygulama bugün hizmete sunuldu.

Tarih : 24 Nisan 2018, 15:00
Puan Ver : Milletvekili Adayları, Sabıka Kaydını E-Devlet'ten Alabilecek(10/10)6

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, önceki dönemlerde, milletvekili adaylarının adliyelerdeki birimlerden aldıkları adli sicil kayıtlarına elektronik ortamdan ulaşmalarına yönelik çalışma başlattı.

SİCİL KAYDI SORGULAMA BÖLÜMÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bakanlığın, "e-Devlet"ten sunduğu hizmetler arasında yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" bölümünde değişiklik yapıldı. Belgenin neden verileceğini belirten alana, "milletvekili adaylığı" bölümü eklendi.

Böylece, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olacakların, sabıka kayıtlarına "e-Devlet"ten ulaşabilmelerini sağlayan uygulamaya bugün hizmete sunuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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